Группа "Самолет" закрыла книгу заявок рекордного выпуска бондов на 15 млрд рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" завершила прием заявок от инвесторов по размещению выпуска облигаций в 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Группа "Самолет" объявляет о закрытии книги заявок по размещению нового выпуска трехлетних облигаций серии БО-П10. На фоне значительного интереса инвесторов к размещению целевой объем был увеличен с 10 до 15 млрд руб. Объем выпуска стал рекордным среди девелоперов за всю историю российского долгового рынка", - отмечается в сообщении.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 тыс. рублей, купонный период - 91 день. Отмечается, что ставка купонного дохода установлена на уровне 9,15% годовых. Спрос на облигации среди инвесторов превысил 22 млрд рублей, что позволило компании снизить ставку купона относительно первоначального ориентира и разместить рекордный выпуск облигаций, добавил управляющий директор группы "Самолет" Андрей Пахоменков.

Доля розничных инвесторов в размещении достигает 14%, также в нем приняли участие российский государственные и частные банки, страховые, инвестиционные и управляющие компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ и SberCIB. Ранее сообщалось, что большую часть средств девелопер планирует направить на рефинансирование долга, а также на новые и действующие проекты.

Группа "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года компания заняла четвертое место в России по объему текущего строительства. Обыкновенные акции группы с 29 октября 2020 года обращаются на фондовом рынке.