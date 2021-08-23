Эксперт: строительство энергоэффективного здания дороже традиционного не более чем на 7%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Распространенное мнение отечественных потребителей о том, что стоимость строительства энергоэффективного здания на 25-30% превышает объем затрат на традиционный аналог, не соответствует действительности, на самом деле разница составляет от пяти до семи процентов. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор строительной компании "Сен-Гобен" в России, на Украине и в странах СНГ Антуан Пейрюд.

Он также отметил, что дополнительные расходы быстро окупаются за счет высокой экономии при эксплуатации здания. Энергопотребление сокращается на 25%, а водопотребление - на 30%.

К тому же, как говорит Пейрюд, в "зеленом" сегменте различного оборудования представлены не только премиум, но и эконом-линейки, которые не уступают в качестве и отвечают требованиям зеленых стандартов.

"К примеру, при строительстве здания центра исследований и разработки "Сен-Гобен" в подмосковном Егорьевске, получившем международный сертификат LEED Gold, было использовано ресурсосберегающее сантехническое оборудование эконом-класса, которое позволило значительно сократить расход воды", - говорит эксперт.