Эксперт заявил, что доля экозданий в Москве составляет менее 1%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Менее 1% зданий в Москве сертифицированы по стандартам экостроительства (строительство и эксплуатация зданий с минимальным воздействием на окружающую среду), сообщил ТАСС директор департамента по развитию продукта группы компаний "ФСК" Петр Кирилловский.

"Доля в Москве - менее 1% от всех строящихся зданий. Всего в России порядка 200 зданий сертифицировано по стандарту Breeam и 100 по стандарту Leed. Около пяти проектов проходят сертификацию по стандарту Well. В основном в последнее время спрос идет от публичных компаний, которые озаботились рейтингом ESG (составляется с 2018 года компанией RAEX Europe, аббревиатура ESG означает: Environmental - экология, Social - соцполитика и Governance - управление - прим. ТАСС)", - сказал Кирилловский.

Как отмечает эксперт, в России нет признанной рынком собственной системы сертификации зданий. "Рынок больше доверяет международным стандартам из Великобритании (Breeam) или США (Leed или Well). Важно понимать, что зеленое строительство - это не какой-то отдельный стандарт, а динамика развития всех стандартов и нормативов в нескольких отраслях, таких как строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт, градостроительство. Это возможность опереться на актуальные и передовые нормы, чтобы создать современный и востребованный продукт", - отмечает Кирилловский.

"Зеленая" сертификация зданий является добровольной процедурой. Застройщики стремятся ее пройти, чтобы соответствовать растущему спросу на эконедвижимость. Мировыми лидерами "зеленой" сертификации недвижимости сегодня являются британский стандарт Breeam и американские Leed и Well.