В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов, в частности, из-за роста цен на стройматериалы. Копия письма, которое во вторник будет, как предполагается, направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

"Проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, до настоящего времени не разрешена. Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов", - говорится в документе.

По словам сенатора, при расчете затрат регионов Минстрой РФ не учитывает расходы, связанные с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. Кутепов приводит в пример ситуацию в Пензенской области. "Стоимость одного квадратного метра по заключенному муниципальному контракту на строительство многоквартирных домов [по региональной программе переселения из аварийного жилья в 2019-2025 годов] по городу Пензе составила 47 139,89 рублей. При этом даже эта стоимость не отражает объективную стоимость жилья на рынке в данном сегменте, особенно при скачках в ценах на строительные материалы. При выборе способа переселения граждан "строительство многоквартирных домов" возникают дополнительные затраты на разработку проектно-сметной документации, оплату работ по техническим присоединениям, оплату государственной экспертизы, которые не являются программными мероприятиями и оплачиваются за счет средств бюджета муниципального образования", - подчеркивает Кутепов.

Он добавил, что в настоящее время основной проблемой реализации региональной программы переселения из аварийного жилья является значительный рост цен на строительные материалы (металл, дерево порядка 30%). Это привело к увеличению стоимости жилья на первичном и на вторичном рынках - в Пензе стоимость 1 кв. м варьируется от 57 тыс. до 70 тыс. рублей и выше, отмечает Кутепов. При этом Минстрой в июне установил на третий квартал 2021 года норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья для Пензенской области на уровне 40 886 рублей, уточняет Кутепов. По его словам, схожая проблема отмечена в Воронежской, Мурманской, Орловской областях и в других субъектах РФ.

Предложение Минстроя

Минстрой РФ ранее предложил изменить методику определения норматива стоимости квадратного метра жилья, используемого для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья предлагается рассчитывать на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. В то же время отдельно для регионов Дальневосточной федерального округа этот показатель станет равным средней рыночной стоимости одного квадратного метра по рынку новостроек среднего качества.

Сегодня средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионах выводится исходя из данных о средних цена на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества, средней стоимости строительства, средней стоимости квадратного метра жилья, приобретенного по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и с учетом индекса-дефлятора.