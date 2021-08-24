Кабмин выделит почти 287 млн рублей на решение проблемы с аварийным жильем в Хабаровске

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 286,9 млн рублей на решение проблемы с аварийным жильем в Хабаровске, сообщила пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр поможет Хабаровскому краю с решением проблемы аварийного жилья. На эти цели региону из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено более 286,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства выделяются на приобретение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, общая площадь расселения составит 3,3 тыс. кв. м.

Более 220 человек получат новые квартиры до конца 2021 года, это жители домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.

"На расселение домов, которые получили этот статус ранее, уже предусмотрено финансирование в федеральном и региональном бюджетах", - уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.