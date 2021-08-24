Стоимость недвижимости в Петербурге с 2011 года увеличилась в 2,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Цена на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге в период с июня 2011 по июнь 2021 года увеличилась в 2,5 раза. Наибольшее подорожание отмечается в сегменте бизнес-класса, следует из аналитического доклада международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Средние цены на квартиры в новостройках в период с июня 2011 г. по июнь 2021 г. увеличились в 2,4-2,8 раза в зависимости от класса. Наибольшее подорожание цены квадратного метра зафиксировано в сегменте бизнес-класса: с 98 тыс. руб./м2 до 273 тыс. руб./м2. В сегменте массового спроса средний уровень цен по итогам июня 2021 г. составил 178 тыс. руб./м2, в 2011 г. цифры были заметно меньше - 73 тыс. руб./м2", - говорится в исследовании компании.

За 10 лет, отмечается в докладе, в два раза увеличился объем продаж на рынке недвижимости в Петербурге. В первом полугодии 2011 года в городе было реализовано 10 тыс. квартир, тогда как за аналогичный период этого года объем продаж составил 21 тыс. квартир. При этом качественная структура спроса за прошедшее время не изменилась - 90% проданных квартир относится к С-классу (массового спроса).

В то же время объем предложения на рынке жилой недвижимости в городе с июня 2011 года вырос всего на 12%. В то же время за 10 лет увеличилась доля пригородного жилья в структуре предложения, с 2011 года этот показатель увеличился с 12% до 17%.