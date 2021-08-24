Путин предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил с предложением направить 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья.

"В качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета <...> Прошу "Единую Россию" поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов", - сказал он во вторник на пленарном заседании второго этапа XX съезда "Единой России".

По словам президента, нужно двигаться дальше и не только поддержать те субъекты, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу. "Полностью согласен с предложением на этот счет "Единой России" - программа, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 млн кв. м", - добавил он.

Президент напомнил, что сейчас регионы расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года.

"В прошлом году мы добавили на эту программу 50 млрд рублей. А сегодня работа идет с опережением графика. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее [программу] досрочно", - сказал Путин.

Нацпроект "Жилье и городская среда" направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.