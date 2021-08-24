Около 10,7 млн россиян взяли ипотеку с 2012 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 10,7 млн граждан РФ с 2012 года приобрели жилье с помощью ипотеки, сообщил гендиректор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

10 графиков о том, как покупают жилье в России

Свои метры: 10 графиков о том, как покупают жилье в России

"Наша ключевая задача - это прежде всего поддержка ипотеки. 50% граждан покупают жилье за счет ипотеки, ипотека - основной инструмент. С 2012 года по сегодняшний день 10,7 млн граждан улучшили жилье только с помощью ипотеки", - сказал Мутко.

Он отметил важность поддержки государства в этой сфере. ДОМ.РФ является оператором программ льготной, семейной, дальневосточной ипотеки и программы по выплате многодетным 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Мутко отметил, что 1 млн семей улучшили свои жилищные условия за счет этих программ.

Кроме того, с 1 июля семейная ипотека по поручению президента была распространена на первенца, напомнил Мутко. "Мы исходим из того, что эта мера поддержки будет охватывать по 100 тыс. семей ежегодно", - добавил он.