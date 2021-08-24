ДОМ.РФ выплатил государству 127 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ со дня создания выплатил государству дивиденды на сумму 127 млрд рублей, сообщил во вторник гендиректор компании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"За прошлый год мы получили прибыль в 26 млрд рублей, 14 млрд рублей заплатили дивидендов государству. Хотел бы отметить, что за все эти годы мы выплатили государству 127 млрд рублей уже в виде дивидендов", - сказал Мутко.

Он добавил, что со времени учреждения компании в 2015 году прибыль ДОМ.РФ выросла практически в восемь раз. Кроме того, активы компании по итогам 2020 года составляют около 1,4 трлн рублей, к концу года они достигнут 1,5 трлн рублей, сказал Мутко.

"Финансовые результаты компании достаточно устойчивые <…> Все, что вкладывалось в капитал группы, мы все вернули. По сути дела, сегодня мы обычная рыночная компания, которая работает на рынке жилья", - отметил Мутко.

По его словам, в целом ДОМ.РФ инвестировал в отрасль жилищного строительства около 2,5 трлн рублей через проектное финансирование, выпуск облигаций и другие механизмы. Гендиректор компании также напомнил, что правительство провело большую оптимизацию всех институтов развития, и ДОМ.РФ, как ключевой институт в жилищной сфере, сохранил свою самостоятельность. "Безусловно, это говорит о том, что мы действительно сейчас перестроили всю свою работу. Мы приняли долгосрочную программу на 2021-2030 годы, полностью направили деятельность ДОМ.РФ на достижение национальных целей - обеспечение граждан жильем", - подчеркнул он.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.