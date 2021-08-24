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Цены на жилье в России выросли на 13%

По мнению гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, остановить рост поможет увеличение объемов ввода жилья
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Цены на жилье в России выросли на 13% в 2021 году, остановить их рост поможет увеличение объемов ввода жилья в стране. Такое мнение высказал во вторник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы увидели, что цена подросла. В прошлом году на 15,5%, в этом году уже [на] 13%, то есть где-то в среднем на 25% (за все время - прим. ТАСС). Нужно сбалансировать спрос, больше жилья вводить", - сказал Мутко.

"Сколько в этом году построим, как вы думаете?", - спросил президент.

"Я думаю, что в этом году построим в районе 84-85 млн кв. м", - ответил Мутко. По его словам, сейчас строительство в стране идет опережающими темпами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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