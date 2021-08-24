Мутко предложил разрешить "ДОМ.РФ" кредитовать строительство инфраструктуры напрямую

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ как институт развития мог бы кредитовать строительство инфраструктуры в российских регионах напрямую. Такое мнение высказал во вторник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Почему я не могу как институт развития дать займ губернатору? <...> На развязку, путепровод мы могли бы давать займ напрямую. Почему коммерческий банк может, а я как институт развития почему не могу?", - сказал Мутко, уточнив, что пока это запрещено.

По словам Мутко, необходимо наделить институты развития возможностью финансировать субъекты РФ с помощью целевых инфраструктурных займов напрямую. Это заметно упросит, ускорит процесс, считает он.

"Давайте. Дам соответствующее поручение правительству обязательно с ними это проработать", - сказал президент.

Мутко добавил, что для масштабирования механизма инфраструктурных облигаций в стране необходимо изменить подход к гарантиям субъектов РФ. По его словам, необходимо ослабить персональную ответственность должностных лиц и сократить список случаев для отзыва гарантий.