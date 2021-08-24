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Мутко заявил, что около 70% российских семей хотели бы жить в частных домах

По словам гендиректора ДОМ.РФ, это порядка 40 млн семей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 70% российских семей хотели бы жить в частных домах, сообщил во вторник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы провели опрос общественного мнения. Сейчас 70% семей хотели бы жить в своих домах. Это в общем-то 40 млн семей. Сейчас где-то 18 [млн] живут" - сказал Мутко.

По его словам, по итогам первого полугодия 2021 года количество введенного жилья в рамках индивидуального жилищного строительства впервые опередило ввод многоквартирных домов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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