Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство России продлило действие программы "Семейная ипотека" до 2024 года. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении говорится, что правительство по поручению Путина продлило действие программы "Семейная ипотека". До 31 декабря 2023 года можно будет получить кредиты по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома или покупку жилья.

Чтобы обеспечить эти изменения, кабинет министров более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1,7 трлн рублей, отмечал ранее Мишустин на заседании правительства. По словам премьер-министра, такое решение позволит помочь большему числу семей с приобретением собственного жилья, а также поддержать некоторые отрасли, укрепить спрос на услуги и товары, которые людям необходимы, от строительных материалов до мебели.

Программу "Семейная ипотека" запустили в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально она была доступна семьям, в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. С 1 июля 2021 года по поручению главы государства условия программы расширили. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей она находится на уровне 12 млн рублей, 6 млн рублей - для других территорий. Разницу между рыночной и льготной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 года. Затем ее продлили до 1 марта 2023 года.