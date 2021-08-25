Восемь регионов России получат 5,9 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Почти 6 млрд рублей планируется направить восьми регионам России на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 13 млрд рублей на ускоренное переселение граждан из аварийного жилья. В Минстрое уточняли, что благодаря этому переселят почти 26 тыс. человек из 417 тыс. кв. м аварийного жилья, заявки получены от 23 регионов.

"Кроме того, на данный момент осуществляется подготовка решения о выделении порядка 5,9 млрд рублей, которые также будут направлены на ускоренную реализацию программы. Эти средства позволят досрочно завершить программу еще в восьми субъектах Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В числе этих регионов Башкирия, Карелия, Северная Осетия, Татарстан, Хабаровский край, Кемеровская и Новосибирская области, уточнили в фонде. При этом в целом уже одобрены заявки на ускоренное финансирование для 28 регионов по механизму сверхлимитной финансовой поддержки.

"Вышеуказанные решения правительства РФ о выделении в опережающем порядке финансовой поддержки позволят этим субъектам РФ на два года раньше переселить граждан из домов, признанных непригодными для проживания, в комфортное и безопасное жилье", - подчеркнули в пресс-службе.

Новая программа расселения

Президент России Владимир Путин во вторник на пленарном заседании второго этапа съезда "Единой России" выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также предложил направить на эти цели 45 млрд рублей.

Сейчас в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

При этом Карачаево-Черкесия и Сахалинская область завершили реализацию программы еще в прошлом году. По данным Фонда ЖКХ, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Магаданская и Саратовская области планируют расселить аварийное жилье, включенное в национальный проект, до конца 2021 года. Многие регионы намерены сделать это не позднее 31 декабря 2023 года. Как добавили в госкорпорации, ежегодно аварийным признается порядка 2 млн кв. м жилья.