Эксперты: продление семейной ипотеки в России не отразится на ценах на новостройки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Продление срока выдачи кредитов по программе семейной ипотеки по ставке до 6% до конца 2023 года увеличит спрос на нее со стороны заемщиков, однако не вызовет дополнительного роста цен на жилье в новостройках России, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Вероятнее всего, уровень прайса на новостройки до конца года, как минимум, сохранится на текущем уровне. Основное влияние на данный процесс окажет, на мой взгляд, продолжающийся рост девелоперских издержек из-за повышения себестоимости строительства по причине удорожания материалов", - сказала партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

При этом продление семейной ипотеки представляет собой стратегически верный шаг, который позволит поддержать спрос в нынешних условиях, уверена Литинецкая. Из-за роста стоимости строительных материалов снижение цен на недвижимость пока кажется маловероятным, поэтому рынку сейчас как никогда нужны доступные ипотечные программы, добавил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"Отсутствие доступных ипотечных программ снизило бы покупательскую способность массового покупателя, а в перспективе это могло бы привести к снижению темпов строительства и очередному дисбалансу спроса и предложения в долгосрочной перспективе", - пояснил он.

Так как сейчас постепенно восстанавливается баланс спроса и предложения, это является сдерживающим фактором для интенсивного роста цен, отметил эксперт. По его мнению, динамика роста, скорее всего, вернется к допандемийным значениям.

В целом востребованность семейной ипотеки растет уже сейчас - даже несмотря на традиционно спокойный летний сезон на рынке недвижимости, сегодня фиксируется увеличение количества обращений, отметила Литинецкая. По ее словам, молодые семьи - это самые распространенные покупатели квартир в новостройках, в некоторых проектах доля таких клиентов достигает 15-20% от общего числа дольщиков.

Семейная ипотека

Правительство России в среду продлило действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года. Ранее льготный кредит можно было оформить до 1 марта 2023 года. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, благодаря этому решению россияне дополнительно возьмут около 90 тыс. кредитов по семейной ипотеке в 2023 году. При этом период, в который у семьи может родиться ребенок для получения льготного кредита, остается прежним - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.