Жилой комплекс с видами на Гребной канал и Мневниковскую пойму появится в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс "Остров" с видами на Гребной канал "Крылатское" и Москву-реку, а также Суворовский парк и природу Мневниковской поймы появится в столице. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала проект современного жилого квартала в Мневниковской пойме. Со стороны улицы Нижние Мневники будут построены кареобразные корпуса высотой от 9 до 16 этажей, которые защитят внутренние дворы от дорожного шума. Со стороны реки запроектированы корпуса высотой в 21 этаж. Это проект с уникальными видовыми характеристиками: на севере и северо-западе открывается перспектива на Гребной канал "Крылатское" и Москву-реку, на юге - на Суворовский парк и природу Мневниковской поймы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это один из самых масштабных проектов столицы. Его территория соизмерима с территорией княжества Монако, а по структуре и функционалу схожа с районом Хамовники в Москве.

"В отделке преобладает навесная фасадная система из крупноформатного керамогранита серого и белого цветов, объемные решения подчеркнуты с помощью декоративных элементов из алюминиевых кассет. Силуэт комплекса с Москвы-реки формируют четыре доминанты, каждая с уникальным решением фасадов", - цитирует пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Во всех секциях предусмотрены коммерческие помещения на первых этажах, а также двухэтажный подземный паркинг с местами для электромобилей, кладовыми жильцов и местами хранения велосипедов. Проект от группы компаний UNK станет частью крупного жилого комплекса "Остров" от компании "Донстрой".