В Архангельской области утвердили новые правила застройки на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Новые правила землепользования и застройки Соловков утверждены в Архангельской области, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Новые правила землепользования и застройки Соловецкого архипелага утверждены министерством строительства и архитектуры Архангельской области. Новый документ зонирования островной части архипелага связан с решением вопросов по расселению на Соловках аварийного жилфонда при максимальном сохранении территории святынь, на которых расположены объекты культурного наследия, а также подразумевает возведение социальных объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, документ не менялся с 2019 года. Правила землепользования и застройки приведены в соответствие с генпланом, который утвержден в прошлом году. "Мы проделали большую скрупулезную работу в контакте с большим числом федеральных, региональных и муниципальных ведомств, чтобы привести документацию в порядок и дать импульс к развитию сельского поселения "Соловецкое", - приводит пресс-служба слова министра строительства и архитектуры области Владимира Полежаева.

На Соловках началось строительство больницы, идет корректировка проекта строительства очистных сооружений, планируется возведение детского сада и здания общеобразовательной школы. Проект документа в апреле 2021 года прошел процедуру публичных слушаний, в которых приняли участие местные жители, представители музея, Русской православной церкви, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, сельской и районной администраций, а также депутаты поселения.

Строительство практически каждого объекта должно быть согласовано с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на летнее время.