Мишустин 26 августа примет участие во Всероссийском форуме "Среда для жизни: город и вода"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посетит с рабочей поездкой Нижний Новгород, где примет участие в V Всероссийском форуме "Среда для жизни: город и вода". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"26 августа в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии V Всероссийского форума "Среда для жизни: город и вода", - сообщили в кабмине.

К участию в пленарной сессии приглашены представители городов проведения прошедших форумов "Среда для жизни" - от Казани до Нижнего Новгорода. Их выступления подведут итог четырехлетней работы и станут введением в повестку юбилейного форума: спикеры подчеркнут актуальность тем устойчивого городского развития и ценности водных ресурсов в масштабах от регионального до локального. В частности, участники сделают акцент на глобальном контексте ценности водных ресурсов в населенных пунктах и на зарубежном опыте политики городов и кросс-национального сотрудничества. Участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.

Форум о жилье и городской среде проводит институт развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.

Председатель правительства также посетит гимназию № 25 имени А. С. Пушкина и Нижегородский государственный художественный музей. Также в рабочем графике Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В поездке премьер-министра будут сопровождать министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.