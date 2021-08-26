"Известия": средний срок ипотечных кредитов в РФ вырос в 2021 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Средний срок ипотеки в первом полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, средний срок ипотечных кредитов для новостроек вырос на два года, для вторичного жилья - на 2,5 года, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Так, соответствующие показатели достигли 20,9 года для новостроек и 20 лет для вторичного жилья. Как пояснили в ЦБ, такая тенденция появилась в 2016 году (тогда значения не превышали 15 лет и 14,8 года соответственно), а в 2021-м усилилась за счет увеличения ипотечных ставок: с ростом срока кредита заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя таким образом подорожание жилья, отмечает газета.

Кроме того, выросли и сроки кредитования по автозаймам - с 3,8 года до 4,5 года, по потребительским необеспеченным ссудам или займам наличными - с 3,5 года до почти 3,9 года, сообщил "Известиям" директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Он пояснил, что это связано в том числе с расширением условий кредитования банками, реструктуризацией и рефинансированием, а также с желанием самих заемщиков увеличить размер ссуды.

Как отмечает издание, увеличение сроков кредитов позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, однако приводит к большей величине выплат в целом. Кроме того, из исторических данных банков по качеству кредитов следует, что для необеспеченных потребительских ссуд с длительным сроком характерен существенно более высокий показатель дефолтности, предупредили в пресс-службе ЦБ. Как сообщил газете глава бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин, более длинный заем всегда влечет большую вероятность невозврата, а также связан с дополнительными рисками: с течением времени уровень доходов заемщика может упасть, и кредитное бремя станет для него слишком тяжелым.