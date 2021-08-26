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Тинькофф планирует запускать ипотечную программу для внешних клиентов в октябре - ноябре

Глава TCS Group Оливер Хьюз заявил, что банк не будет спешить с расширением программы, а хочет получить экспертизу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тинькофф банк планирует запустить ипотечную программу для внешних клиентов в октябре - ноябре, сообщил журналистам в ходе конференц-звонка глава TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") Оливер Хьюз.

"Мы планируем запускать [ипотечную программу] на рынок для внешних клиентов и внутренних клиентов, которые находятся в нашей экосистеме, в октябре - ноябре. Достаточно скоро", - сказал он.

Он отметил, что банк не будет спешить с расширением программы, а хочет получить экспертизу. "Но все равно, какой-то видимый портфель появиться в ближайшие 12 месяцев по нашим планам", - сказал он.

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