Рост ипотечного кредитования в Ростовской области в первом полугодии составил 44%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Объем ипотечного кредитования в Ростовской области в первом полугодии 2021 года составил 53,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.

"По состоянию на 1 июля на Дону выдано почти 23 тыс. ипотечных кредитов на сумму 53,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - сказал Куц, слова которого привели в управлении информполитики. Глава регионального Минстроя добавил, что регион реализует ряд мер поддержки по улучшению жилищных условий и доступности ипотечных кредитов. С помощью этих мер жилье приобрели более 3 тыс. жителей Ростовской области на 2,636 млрд рублей.

В соответствии с региональным проектом "Жилье" в 2021 году в Ростовской области необходимо ввести в эксплуатацию 2,504 млн кв. м, напомнили в управлении информполитики. Программа выполнена более чем на 50%. Наибольший объем ввода жилья приходится на Ростов-на-Дону, Аксайский район, Батайск, Таганрог, Мясниковский, Азовский, Неклиновский районы, а также Волгодонск, Азов и Новочеркасск.

В этом году на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры из областного и федерального бюджетов предусмотрено 12,278 млрд рублей. В настоящее время продолжается строительство 55 объектов, в том числе 26 детских садов и 15 школ. В этом году уже введены в эксплуатацию три детских сада в Аксайском, Багаевском районах и городе Батайске, а также построена школа на 1 434 учащихся в Ростове-на-Дону.

По данным министерства строительства Ростовской области, по итогам 2020 года в регионе было построено 2,614 млн кв. м жилья. Как ранее сообщал губернатор региона Василий Голубев, в области приняли решение отказаться от точечной застройки в пользу комплексного жилищного строительства. Разработан стандарт комплексного развития территорий. Это, по замыслу властей, позволит увеличить долю жилья со всей необходимой социальной инфраструктурой - детсадами, школами, поликлиниками.