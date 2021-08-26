В ДОМ.РФ назвали регионы, которые лидируют по доле жилья у набережных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Наибольшая доля жилья, расположенного вблизи набережных, среди городов-миллионников приходится на Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на форуме "Среда для жизни" в четверг.

Доля жилья у воды в Санкт-Петербурге достигает 20,6%, в Москве - 19,1%, в Нижнем Новгороде - 14,8%, следует из данных на презентации Гольдберга.

По данным исследования ДОМ.РФ, почти 52 млн человек живут не более чем в 30 минутах ходьбы либо 20 минутах езды от набережной. При этом всего около 72% городского населения, или 74,3 млн россиян, живут в городах с набережными. Однако только треть городских жителей регулярно, то есть не меньше раза в неделю, посещают набережные.

"На набережных регулярно бывает в два раза меньше людей, чем могло быть. Мы спрашивали, что было бы, если бы набережные были благоустроены. Почти на 70% частота регулярного посещения набережных была бы выше. Что это значит для городов, муниципальных образований? Это огромный ресурс для развития малого бизнеса в этих городах", - сказал Гольдберг.

Также эксперт отметил, что цены на квартиры у благоустроенных набережных в среднем на 17% выше. "Это значит, что фактически люди готовы голосовать за благоустройство набережных. Это значит, что капитализация земельных участков рядом с водой гораздо выше", - добавил он.

Всероссийский форм о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.