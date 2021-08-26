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В Приамурье до конца 2023 года все обманутые дольщики будут обеспечены жильем

Передача жилья будет проводиться поэтапно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Все жители Амурской области, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, до конца 2023 года будут обеспечены жильем, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"В рамках принятого на уровне регионального правительства закона предполагается строительство ряда жилых домов, в которых не менее10 % от введенной в эксплуатацию жилой площади будут безвозмездно переданы в собственность обманутым дольщикам. Застройщик готов взять на себя повышенные обязательства и уже к концу 2023 года обеспечить жильем всех обманутых дольщиков. Реализация масштабного инвестиционного проекта находится на особом контроле регионального Правительства", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

В рамках проекта в Благовещенске строится первый литер дома, в котором будет выделено 55 квартир для пострадавших участников долевого строительства, строительство второго планируется начать в 2022 году. Передача жилья будет проводиться поэтапно, до 2026 года.

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