Мишустин отметил положительную динамику в строительстве жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Решения, принятые правительством, позволили обеспечить положительную динамику в строительстве жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он ожидает, что предложения на рынке жилья будут самыми разнообразными.

"Комплекс решений, принятых правительством в прошлом году, позволил обеспечить положительную динамику в строительстве в целом, несмотря на спад экономики из-за коронавирусной инфекции", - констатировал Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода". По его словам, жилых домов было построено на 30% больше, чем за тот же период годом ранее. "Ожидаем, что предложение на рынке жилья будет самым разнообразным и далее", - сказал премьер.

По словам главы правительства, ключевой инструмент в реализации национальных целей нацпроекта "Жилье и городская среда" включает с себя не только решение квартирного вопроса, чувствительного для многих, но и создание современной, высокотехнологичной городской среды.

Мишустин констатировал, что расселение людей из аварийного фонда идет с опережением. "На начало августа в новые дома переезжает уже более 214 тысяч человек, и по поручению президента будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года", - сказал премьер. При этом он обратил внимание на то, что людям нужна не только новая квартира или свой дом. Рядом должны быть школы, поликлиники, социальные объекты, спортплощадки, обустроенные территории для отдыха и т. д. Премьер отметил, что инфраструктура должна быть качественной и обеспечивать все потребности людей. "Наша общая задача - создать для этого все необходимые условия, которые будут приемлемы для местных жителей и для бизнеса, причем в каждом субъекте Российской Федерации", - подчеркнул он.

Мишустин обратил внимание, что регионам передано больше полномочий по разработке градостроительных документов, в частности, они могут упрощать правила землепользования, застройки, а также уточнять обязательные требования к инфраструктуре, парковкам в нормативах градопроектирования. "Здесь мы рассчитываем, что эти меры повысят качество планирования, помогут лучше учитывать местную специфику в градостроении", - подытожил он.