Глава Минстроя призвал регионы комплексно развивать территории с аварийным жильем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Регионам следует комплексно развивать территории, на которых расположены аварийные расселенные дома. Такое мнение выразил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на форуме "Среда для жизни" на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".

"На всех территориях у нас такое [аварийное] жилье имеется, призываю вовлекать его комплексно, <…> чтобы эти площадки формировали новый облик городов", - сказал Файзуллин.

Министр также обратил внимание, что в некоторых городах по комплексному развитию территорий вовлекаются, в том числе и пятиэтажные дома. Например, такой опыт реализуют в Перми и Ярославле.

Президент России Владимир Путин 24 августа на пленарном заседании второго этапа съезда "Единой России" выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийнымна 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также предложил направить на эти цели 45 млрд рублей.

Всероссийский форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов. Главная тема пятого форума - город и вода. Эксперты и участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.