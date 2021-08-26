Правительство перенесло на два года сроки исполнения программы приватизации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило изменения в правила приватизации государственного и мунициального имущества, которые переносят сроки исполнения программы приватизации 2020-2022 годов на два года. Об этом говорится в постановлении правительства.

"Установить, что в 2022 году сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, утвержденных распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2019 г №3260-р, смещаются на два года", - говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном сайте правовой информации.

"Целью является синхронизация сроков плана приватизации и сроков бюджетного процесса. При этом в план приватизации возможно добавление новых объектов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

Ранее сообщалось, что Росимущество в 2020 году впервые за несколько лет выполнило план приватизации. По словам главы Росимущества Вадима Яковенко, на 27 мая 2021 года в федеральный бюджет уже поступило более 2 млрд рублей в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы.