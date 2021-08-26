Мутко заявил, что развитие набережных улучшит качество жизни около 80 млн россиян

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Благоустройство городских набережных потенциально позволит улучшить качество жизни около 80 млн россиян. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на форуме "Среда для жизни: город и вода".

"Комплексное развитие набережных в городах потенциально может улучшить качество жизни около 80 млн россиян. <…> Водные ресурсы - наше национальное достояние и преимущество для многих регионов в плане эффективного социального и экономического развития", - сказал он.

По данным опроса Института развития ДОМ.РФ, 64% городских жителей в первую очередь выбрали бы набережную в качестве места для пешеходной прогулки. При благоустройстве набережных их готовы посещать около 40,7 млн горожан, что на 70% больше, чем сейчас.

"Благоустройство набережных по меньшей мере на 10% увеличит значение индекса качества городской среды, который формируется на основании 36 показателей: от безопасности и экологии до качества жизни и архитектуры. Это будет способствовать реализации национального проекта "Жилье и городская среда", цель которого - повышение значения Индекса на 30% к 2024 году", - добавляется в материалах ДОМ.РФ.

Всероссийский форум "Среда для жизни" проводится Институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов. Главная тема пятого форума - город и вода. Эксперты и участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.