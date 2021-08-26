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Греф заявил, что ожидает стабилизации цен на жилье в ближайшее время

Греф заявил, что ожидает стабилизации цен на жилье в ближайшее время.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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