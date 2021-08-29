В "Авито" сообщили о росте объема предложения загородной недвижимости, сдаваемой в аренду

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем предложения загородной недвижимости, сдаваемой в краткосрочную аренду, вырос на 36,4% в августе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщал ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

"В целом по России за год объем предложений объектов загородной недвижимости, сдаваемых в посуточную аренду, увеличился на 36,4%. Если сравнивать август 2020 года с августом 2021 года, наибольшее количество новых объектов появилось в категориях таунхаусов и домов - рост составил 43,1% и 38,5% соответственно", - отметил Кромочкин.

Среди городов-миллионников наиболее заметно объем предложения загородной недвижимости в аренду вырос в Красноярске (55,1%), Екатеринбурге (31,5%) и Казани (22,5%), в то время как в Санкт-Петербурге наоборот сократился на 15%. При этом среди южных российских регионов значительно вырос объем предложения такой недвижимости в Дагестане (в 2,4 раза). "Это связано с возросшей популярностью республики у туристов, по данным министерства туризма республики, ожидается рост турпотока по итогам сезона примерно на 20%", - добавляет Кромочкин. В Крыму объектов загородной недвижимости, сдающихся в аренду стало больше на 22,8%, а в Краснодарском крае - на 15,9%.

В то же время, по данным "Авито Недвижимость", интерес россиян к посуточной аренде загородной недвижимости вырос на год на 25,9%, особенно сильно на таунхаусы (37,9%) и дома (33,1%).

Из южных регионов за год заметно вырос спрос опять же в Дагестане - в 3,3 раза, в то время как в Крыму и Краснодарском крае - на 5,1% и 4,3% соответственно. С августа 2020 года средняя стоимость посуточной аренды загородной недвижимости в целом по стране выросла на 25%, до 4 тыс. рублей. Среди туристических южных регионов средние цены выросли на 20% в Краснодарском крае и достигли 3 тыс. рублей в сутки в среднем, при этом в Дагестане и Крыму средние цены сохранились на уровне прошлого года - 5 тыс. и 3 тыс. рублей в сутки соответственно.

В свою очередь из городов-миллионников наиболее сильно выросли цены на посуточную аренду загородной недвижимости в Омске (на 40%, до 7 тыс. рублей в сутки в среднем) и Перми (на 33,3% до 8 тыс. рублей в сутки), а упали - только в Ростове-на-Дону (на 14,7%, до 6 тыс. рублей в сутки). В рейтинг наиболее востребованных регионов для краткосрочной аренды загородной недвижимости в августе 2021 года, по данным "Авито Недвижимость", вошли Краснодарский край, Крым, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, Дагестан, Ростовская, Ленинградская области и Ставропольский край.