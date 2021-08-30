Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы за месяц уменьшилось на 17%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 5,6 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости заключили в Москве в июле, что на 17% меньше, чем месяцем ранее, но на 76% больше, чем год назад, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В июле 2021 года количество договоров долевого участия с использованием кредитных средств составило 5 665, по отношению к июню этот показатель снизился на 17%, практически вернувшись к майским показателям (5 405). При этом в сравнении с июлем прошлого года зафиксирован рост в 1,7 раза (76%)", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, впервые месячная доля договоров долевого участия (ДДУ) с кредитами превысила 54% от общего числа сделок на первичном рынке.

В целом с января по июль 2021 года зарегистрировано 40,7 тыс. сделок с жилыми и нежилыми помещениями в новостройках с привлечением ипотеки, что почти в два раза (92%) больше, чем за первые семь месяцев прошлого года (21,2 тыс.). Доля ДДУ с ипотекой с января по июль составила 52%. "На фоне небольшого общего снижения июльских показателей мы продолжаем фиксировать заинтересованность граждан в использовании кредитных займов при покупке недвижимости в новостройках", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

С 1 июля 2021 года были скорректированы условия льготной ипотеки на новостройки - максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 6 млн рублей.