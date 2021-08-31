Чистая прибыль девелопера ПИК за I полугодие выросла почти в четыре раза

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Крупнейший в России девелопер ПИК за первое полугодие 2021 года увеличил чистую прибыль до 69,4 млрд рублей - в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 млрд рублей), говорится в финансовом отчете компании по МСФО.

Выручка компании выросла на 36% - до 189,3 млрд рублей. EBITDA девелопера по итогам полугодия составила 91,9 млрд рублей - это в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27,5 млрд рублей).

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.