В России малогабаритные квартиры за год подорожали на 20,6%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Небольшие квартиры и студии на рынке вторичного жилья России с августа 2020 года в среднем подорожали на 20,6% - до 2,33 млн рублей за лот и опередили по динамике роста другие форматы жилья. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Аналитики портала изучили цены вторичного рынка на квартиры-студии и однушки площадью до 32 кв. м в 70 городах России.

"Весь последний год недвижимость в России только дорожала. Вполне естественно, что покупатели обратили внимание на самый компактный и, как следствие, самый бюджетный формат жилья. С прошлого августа этот сегмент подорожал в среднем на 20,6%, до 2,3 млн рублей", - сказал Луценко. Динамика ценового роста у малометражек больше, чем в других форматах жилья, уточнили в "Мире квартир".

По данным аналитиков портала, топ городов с самой большой годовой динамикой роста цен на малогабаритные квартиры и студии возглавил Сочи, где с августа 2020 года такие объекты в среднем подорожали на 78,3%, до 6,2 млн рублей. Это произошло на фоне вступившего в силу моратория на строительство многоквартирных домов, который объявлен в связи с разработкой нового генплана города, пояснил Луценко.

В первую пятерку по динамике роста цен на малометражки также вошли Севастополь (+43,9%), Калининград (+39%), Санкт-Петербург (+30,2%) и Симферополь (+29,9%). При этом по абсолютной стоимости лидерами остаются московские малогабаритки, которые за год прибавили миллион (+14,9%) и к концу августа оцениваются в среднем в 7,7 млн рублей.

Снижение цен на малометражные квартиры отмечено только в шести из 70 исследованных городов, уточнили в "Мире квартир". По отношению к прошлому августу квартиры-студии подешевели в традиционно "недорогих" городах - Нижнем Тагиле (-3,4%), Новокузнецке (-2,7%), Тольятти (-2,4%), Саранске (-2%), Рязани (-1,8%) и Саратове (-1,5%).