Девелопер "Самолет" увеличил чистую прибыль в I полугодии до 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль девелоперской группы "Самолет" по МСФО за первое полугодие 2021 года достигла 3,2 млрд рублей - это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Кроме того, выручка "Самолета" выросла на 47% и составила 33,3 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 48% - до 8,4 млрд рублей по итогам полугодия. Валовая рентабельность сохранилась на уровне прошлогоднего показателя - 25,3%. Скорректированная EBITDA удвоилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 8,1 млрд рублей.

Объем продаж недвижимости вырос на 78% - с 25,3 млрд рублей (227,6 тыс. кв. м) в первом полугодии 2020 года до 45 млрд рублей (293,6 тыс. кв. м) с января по июнь 2021 года. За это время девелопер ввел в продажу девять очередей.

"Результаты первого полугодия позволяют нам ожидать, что в 2021 году EBITDA и чистая прибыль более чем в два раза превысят результаты прошлого года. <…> В соответствии с принятой дивидендной политикой совет директоров на прошедшем в августе заседании рекомендовал направить на дивидендные выплаты за первое полугодие 2021 года очередные 2,5 млрд рублей, что полностью соответствует озвученным нами ранее планам", - приводятся в сообщении слова финансового директора компании Андрея Пахоменкова.

Группа "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года компания заняла четвертое место в России по объему текущего строительства. Акции группы "Самолет" с октября 2020 года начали торговаться на Московской бирже. Первично на бирже размещено более 3 млн обыкновенных акций, доля акций в свободном обращении - 5% от увеличенного акционерного капитала.