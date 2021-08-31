В Новосибирске сдали в эксплуатацию дом, возводившийся больше десяти лет

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших долгостроев Новосибирска, возводившийся больше десяти лет, сдали в эксплуатацию. Ключи от квартир получили 136 дольщиков, об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Теперь 136 дольщиков получат свое долгожданное жилье", - приводит пресс-служба слова замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

По его словам, для достройки дома был разработан комплексный алгоритм выхода из кризисной ситуации, введен ряд мер господдержки. В частности, министерство строительства региона совместно с мэрией Новосибирска реализовали два инвестиционных проекта на общую сумму 60 млн рублей, использован механизм софинансирования технологического присоединения к инженерным сетям, выделены субсидии на благоустройство придомовой территории и установку лифтов. Кроме того, часть дольщиков этого дома получали адресные субсидии. Таким образом, удалось ликвидировать дефицит средств на объекте в размере почти 84 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, строительство 136-квартирного дома на улице Декабристов в Новосибирске началось в 2007 году, а в 2014 году объект был заморожен. С начала 2021 года в Новосибирской области уже введены в эксплуатацию шесть долгостроев, решены проблемы почти 1 300 дольщиков. На сегодняшний день в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства (ППК "Фонд") направлены ходатайства в отношении 40 долгостроев региона, достройка 12 из них уже одобрена наблюдательным советом ППК, добавили в пресс-службе.

На конец 2020 года в Новосибирске было 58 проблемных объектов. Дольщики некоторых долгостроев, например микрорайона "Новомарусино", неоднократно объявляли голодовки, чтобы привлечь внимание к их проблеме.