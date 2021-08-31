Девелопер "Эталон" достроит квартал с концепцией "15-минутного города" на ЗИЛе в 2030 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" планирует завершить строительство жилого квартала Shagal в рамках редевелопмента территории "ЗИЛ-Юг" в Даниловском районе Москвы в 2030 году. Об этом сообщил журналистам во вторник президент группы Геннадий Щербина.

"Планируем завершить строительство квартала в 2030 году. Это самый масштабный проект на ЗИЛе - почти 1,5 млн кв. м разных видов недвижимости", - сказал Щербина на церемонии заливки первого бетона комплекса. На первую очередь заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом 26,5 млрд рублей со Сбербанком, уточнили в группе "Эталон".

По словам Щербины, каждый объект в квартале - дом, школа, парк, офис - будет расположен таким образом, чтобы от него можно было добраться пешком до любой точки комплекса максимум за 15 минут. Этот способ организации пространства получил название "концепция 15-минутного города", уточнил Щербина. "Из новшеств мы будем использовать затон "Новинки", в котором расположится зона отдыха на воде. Это порядка 20 мини-проектов. Думаю, эта зона появится в Москве через год-два, как мы закончим первую очередь", - добавил президент группы.

Жилой квартал Shagal - самая масштабная часть проекта редевелопмента бывшего автозавода ЗИЛ. Помимо жилья на 109 га бывшей заводской территории построят шесть детских садов, две школы, поликлинику. В квартале будут построены дома разной этажности и формата: от таунхаусов с благоустроенными крышами до высоток с пентхаусами. В рамках проекта будет возведено жилье для 25 тыс. человек. В жилом комплексе запланировано 8,6 га пешеходных бульваров и около 40 га общественных пространств. Более 50% территории квартала (55 га) будет отдано под благоустройство и озеленение.

Как сообщалось, в рамках первой очереди планируется построить и реализовать 103 тыс. кв. м, включая 82 тыс. кв. м жилья и коммерческих помещений. Строительство первых шести корпусов комплекса планируется завершить в конце 2023 года.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.

О застройке ЗИЛ

Проект редевелопмента территории бывшего автозавода ЗИЛ сейчас является крупнейшим градостроительным проектом в Европе. В общей сложности на территории полуострова на площади более 300 га появится более 87 га зеленых пространств, 35 км дорог, два пешеходных и два автомобильных моста, 18,5 га благоустроенной 4-километровой набережной Марка Шагала, собственный культурный и выставочный центр, магазины, школы, детские сады, объекты медицинской инфраструктуры и жилая недвижимость.