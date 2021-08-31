Путин призвал разбюрокрачивать индивидуальное жилищное строительство

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что сложившуюся в стране систему индивидуального жилищного строительства (ИЖС) необходимо разбюрокрачивать и оказывать людям поддержку. Такое мнение глава государства высказал во вторник на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

"Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой", - сказал он, выслушав доклад о состоянии строительной отрасли, в котором врио главы региона, в частности, сообщил, что из построенных в прошлом году 1140 квадратных метров жилья большая часть приходится на ИЖС.

"В прошлом году 1140 тысяч квадратных метров. В этом году оно "припадет", но это последствия пандемийного 2020 года. В этом году где-то 800 тысяч будет", - сказал Русских.

Путин отметил, что "это неплохо, с учетом того, что в целом с пандемией связана эта коррекция".

Кроме того, Путин обсудил с врио губернатора Ульяновской области вопросы модернизации пассажирского транспорта, адресной инвестпрограммы и строительства, которое, по мнению президента, "кстати, "припало" тоже".