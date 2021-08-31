Липецкие власти предложили использовать инфраструктурные кредиты для жилья детям-сиротам

ТАСС, 31 августа. Власти Липецкой области предложили использовать инфраструктурные кредиты для решения проблемы с предоставлением жилья для детей-сирот. На эти цели региону требуется 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов в ходе прямой линии.

"Вопрос [своевременного предоставления жилья для детей-сирот] сложный, федеральный бюджет каждый год выделяет 50 млн рублей, всего нужно 3,5 млрд рублей, чтобы единовременно решить эту задачу. Мы сейчас обратились в федеральные органы с предложением разрешить субъекту взять инфраструктурный бюджетный кредит, чтобы решить эту проблему единовременно. Есть программы по ветхому аварийному, почему нет программ по детям-сиротам?" - сказал Артамонов.

Всего в регионе сейчас проживают свыше 1,7 тыс. детей-сирот, для которых право на получение жилья уже наступило. С нового года детям-сиротам будут компенсировать аренду жилья до момента выдачи им положенного по закону жилья от государства. Размер компенсации зависит от фактических затрат, но не может превышать 8 тыс. рублей, если речь идет про жилье в Липецке или Ельце, в других населенных пунктах области максимальный размер компенсации составит не более 5 тыс. рублей.

Как отметил Артамонов, в случае одобрения использования инфраструктурного бюджетного кредита на жилье для детей-сирот, в регионе начнется массовое строительство.