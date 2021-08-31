Минфин не поддерживает идею налогового вычета за аренду жилья

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин России в текущих условиях не поддерживает инициативу предоставлять налоговый вычет за аренду жилья, это может негативно сказаться на региональных бюджетах. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что НДФЛ зачисляется в доходы субъектов. "В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам", - добавил замглавы Минфина.

Ранее Минстрой РФ предложил включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" налоговый вычет с расходов на аренду жилья.