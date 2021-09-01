Стоимость квадратного метра жилья будут считать из цены "квадрата" типовой квартиры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, используемого для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, будет рассчитываться по новой методике - на основании средневзвешенной цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. Об этом говорится в официальном ответе Минстроя РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее сенатор Кутепов предложил пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов, в частности, из-за роста цен на стройматериалы.

"Минстроем России разработана новая методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России, предусматривающая расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на основании средневзвешенной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества (типовым)", - говорится в письме ведомства за подписью замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина.

Соответствующий приказ Минстроя России направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ. Как уточняет Минстрой, в соответствии с новой методикой показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, например, по Пензенской области на IV квартал 2021 года составит 48 017 рублей (+17,4% к показателю IV квартала 2021 года по действующей методике). В 2019-2024 годах на мероприятия федерального проекта переселения граждан из аварийного жилья планируется направить 406,07 млрд рублей из федерального бюджета исходя из пропорции софинансирования 97% и 7% из средств региональных бюджетов, подчеркивают в министерстве.

Сегодня средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионах выводится исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества, средней стоимости строительства, средней стоимости квадратного метра жилья, приобретенного по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и с учетом индекса-дефлятора. Однако норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%, ранее отмечал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Например, значение норматива снижает себестоимость строительства, также искажает оценку индекс-дефлятор по всему виду деятельности "Строительство", объяснял эксперт.