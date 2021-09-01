РБК: Сбербанк планирует выдавать ипотеку с 18 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотечных кредитов с 1 сентября и снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков до 18 лет. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

По данным издания, Сбербанк с 1 сентября снизит минимальный возраст выдачи ипотечных кредитов до 18 лет. Ранее ипотеку можно было получить гражданам только с 21 года.

В частности, молодым заемщикам будут доступны две ипотечные программы Сбербанка: кредиты на новостройки и готовое жилье. Как уточняет издание, новые функции будут доступны по всей России или онлайн.

В качестве минимального первоначального взноса необходимо будет внести сумму, составляющую от 10% стоимости жилья, срок кредита - до 30 лет, а стаж на текущем рабочем месте должен составлять не менее трех месяцев.