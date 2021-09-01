Более 3,9 млрд рублей направят на восстановление прав 1 400 обманутых дольщиков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, смогут получить квартиры и денежные компенсации. Соответствующее решение принято наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Наблюдательный совет принял решение восстановить права 1 446 человек, купивших жилье в 19 домах в шести субъектах РФ. Это Калужская, Ростовская, Ивановская и Московская области, Хабаровский край и республика Башкортостан", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина, который возглавляет набсовет фонда.

Фонд принял решение достроить 12 домов, квартиры в которых получат 891 человек. Покупателям квартир еще в семи недостроенных домах выплатят денежные компенсации, на них смогут претендовать 555 человек, приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Константина Тимофеева. На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 3,9 млрд рублей, из них 1,96 млрд рублей - на выплаты компенсаций.

Набсовет фонда принял решение достроить дом застройщика "СМУ-3 Инвест" в Калужской области, три дома компании "Диалог" в Хабаровском крае и 8 домов организации "Специализированный застройщик "Кедр". Компенсации за несданные квартиры получат дольщики четырех домов застройщика "СК Этажи" в Ивановской области, одного дома компании "Донквартстрой" в Ростовской области и по одному дому компаний "ЖК "Весенний" и "Вторая ипотечная компания" из Подмосковья.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создали в 2017 году. Его работа направлена на повышение гарантии защиты прав граждан, деньги которых застройщики привлекают для возведения многоквартирных домов. Фонд гарантирует пострадавшим от недобросовестных застройщиков завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы на эти цели финансируются из федерального бюджета.