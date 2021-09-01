Объем строительных работ в России вырос в июле на 9,3%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем строительных работ в России вырос в июле 2021 года на 9,3% в сравнении с аналогичным месяцем годом ранее и составил 1,01 трлн рублей. Всего в январе-июле 2021 года в России произведено строительных работ на 5 трлн рублей, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, следует из оперативного доклада Росстата, опубликованного в среду.

Объем введенных в эксплуатацию жилых домов составил 7,4 млн кв. метров, что на 31,7% больше, чем в июле 2020 года. Населением построено 31,4 тыс. жилых домов. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 24,4 млн кв. метров или 55,5% от общего объема жилья, введенного в январе - июле 2021 года.