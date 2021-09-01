Расселение аварийного фонда на севере Карелии уменьшит нагрузку на объекты ЖКХ

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Досрочное расселение аварийного жилья в арктических районах Карелии позволит снизить протяженность коммунальных сетей на четверть, а также уменьшить стоимость эксплуатации будущих котельных и другой коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам рабочей встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Всего в Арктической зоне Республики Карелия в настоящее время более 400 домов общей площадью более 150 тыс. кв. м признаны аварийными после 1 января 2017 года. Досрочное их расселение позволит сократить протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации на 25%, а также снизить мощность проектируемых котельных, водоочистных и канализационных очистных сооружений и, соответственно, последующую стоимость их эксплуатации", - приводит пресс-службе слова Парфенчикова.

Улучшение условий жизни на севере Карелии - важная задача для развития Арктической зоны в регионе. Появление новых рабочих мест, реализация инвестиционных проектов потребует привлечения специалистов, что невозможно без комфортных условий проживания для людей, которые поедут на работу в северные регионы, отметил руководитель республики.

В целом, Файзуллин положительно оценил темпы расселения аварийного фонда в регионе. Он отметил, что процесс в республике идет с опережением плановых показателей на 30% с начала действия программы. С 1 января 2019 годы в Карелии новое жилье получили почти 3.3 тыс. человек. "Уверен, что при должном внимании к вопросу в ближайшее время регион сможет досрочно переселить всех граждан в новое качественное жилье", - сказал министр строительства и ЖКХ РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии взяло на себя обязательство завершить текущую программу расселения на два года раньше, к концу 2023 года, так как основные объемы аварийного жилья были официально учтены после 2017 года: по оценкам властей, речь идет о более чем 1 млн кв. м. В рамках действующей программы регион должен расселить более 9 тыс. человек из 4 тыс. жилых помещений общей площадью 159 тыс. кв. м.