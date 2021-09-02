Почти 40% россиян готовы взять ипотеку на сумму до 3 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. 38% россиян, планирующих взять ипотечный кредит в течение ближайшего года, готовы оформить сделку на сумму не более 3 млн рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

В частности, 31% опрошенных намерен получить в кредит на покупку жилья в размере 1,5-3 млн рублей, 7% - до 1,5 млн рублей.

Что касается кредитов более 3 млн рублей, то 19% участников исследования рассчитывают оформить ипотечный кредит в пределах 3-5 млн рублей, еще около 23% - в диапазоне 5-7 млн рублей. 11% респондентов рассчитывают на ипотеку на сумму от 7 до 10 млн рублей, около 9% - более 10 млн рублей.

Долговая нагрузка

Около 28% опрошенных готовы тратить на ипотечный платеж не более 20-30% от ежемесячного дохода семьи, 26% рассчитывают вносить порядка 30-40%, 21% - около 15-20%.

В целом более половины (54%) респондентов планируют тратить на ипотеку не больше 20-40% дохода. Порядка 13% опрошенных намерены тратить на ипотеку больше 40% заработков, 12% - не более 15%.

Опрос проводился среди 3 200 совершеннолетних жителей РФ, которые планируют получить ипотечный кредит в течение ближайшего года. Порядка 27% опрошенных проживают в Москве и Московской области.