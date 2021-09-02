Около 24 тыс. российских семей взяли дальневосточную ипотеку

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Около 24 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с помощью дальневосточной ипотеки по ставке не более 2%, сообщил в четверг гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Восточного экономического форума.

"ДОМ.РФ работает над дальневосточной ипотекой. Около 24 тыс. семей за счет нее улучшили свои жилищные условия", - сказал Мутко. Он отметил, что льготная программа подтолкнула вывод нового жилья на рынок Дальнего Востока, тем не менее темпы жилищного строительства, а также обеспеченность населения жильем в федеральном округе все еще ниже среднего уровня по России.

Гендиректор ДОМ.РФ добавил, что 33% жителей федерального округа арендуют жилье, при этом в среднем по России этот показатель равен 12%. А 47% населения не могут купить недвижимость даже при нулевой ставке по ипотеке - нет возможностей, доходов, подчеркнул Мутко. Для решения этой проблемы ДОМ.РФ будет развивать проекты аренды жилья, отметил он.

По словам Мутко, необходимо остановить отток населения с Дальнего Востока, удержать активное молодое поколение. Чтобы его закрепить, помимо решения экономических вопросов, важно строительство жилья, обустройство городской среды. Город должен быть уютным, современным, с доступным жильем, считает глава ДОМ.РФ.

Решение о введении в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Кредиты по этой программе предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет. Программа "Дальневосточная ипотека" действует до 31 декабря 2024 года.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.