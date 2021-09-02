ВТБ в сентябре планирует запустить "экоипотеку"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ в сентябре 2021 года планирует запустить новый продукт - "экоипотеку". Так называемую зеленую ипотеку банк собирается выдавать для покупки жилья в новых домах с более высоким классом энергоэффективности, процент в рамках программы будет с дисконтом до 1,6 п. п. к базовой ипотечной ставке, сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ первым на российском рынке планирует запустить "экоипотеку" - кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности. Банк готов принимать заявки от застройщиков на участие в новой программе. Предложить "зеленую ипотеку" клиентам ВТБ планирует уже с 6 сентября 2021 года с первым партером-участником - ПАО "Группой компаний ПИК", - сказал он.

Печатников уточнил, что дисконт по "экоипотеке" составит до 1,6 п. п. к базовой ипотечной ставке. "В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже", - уточнил Печатников.

Также, по словам банкира, на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать эко-ИЖС (индивидуальное строительство жилья - прим. ТАСС), предлагая специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

"Сегодня ВТБ активно формирует ESG-повестку. Большая часть стратегических инициатив банка направлена на достижение социальных изменений. "Экоипотека" - это шаг в сторону формирования принципов осознанного управления личными финансами", - заключил Печатников.

ESG-инвестирование - подход к инвестированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).