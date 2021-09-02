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Минстрой: Дальний Восток должен увеличивать объем жилищного строительства на 10% в год

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, стоит задача по увеличению объемов жилищного строительства к 2030 году в 1,6 раза

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Регионам Дальнего Востока необходимо увеличивать объемы жилищного строительства на 10% ежегодно, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на сессии Восточного экономического форума.

"Перед нами стоит задача по увеличению объемов жилищного строительства к 2030 году в 1,6 раза, а, по сути, мы каждый год должны прирастать минимум по 10% в каждом регионе Дальнего Востока", - сказал Стасишин.

Выполнить эту задачу, по его словам, поможет максимально эффективное вовлечение в оборот земельных участков, их обеспечение инженерной инфраструктурой опережающими темпами, а также развитие промышленности строительных материалов. Замминистра отметил, что в федеральном округе действует дальневосточная ипотека с беспрецедентно низкой ставкой, которой нет больше нигде на территории России, - 2%. По его словам, программа гарантировала спрос на жилье на несколько лет вперед, и на этот спрос регионы уже отвечают большим количеством разрешений на строительство. "Когда все-таки будет соблюден баланс спроса и предложения, мы увидим оптимизацию цены квадратного метра", - подчеркнул замминистра.

При этом он считает, что сегодня застройщики конкурируют между собой не по цене квадратного метра, а по качеству. "Не нужно гнаться за квадратными метрами, нужно создавать абсолютно нового качества среду для проживания. Это делается за счет дополнительных программ по комфортной городской среде", - сказал Стасишин, добавив, что нужно уходить от хаотичной застройки в пользу комплексного развития территорий. Вместе с этим необходимо строить социальное арендное жилье для тех людей, которые не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке, отметил замглавы Минстроя.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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