ВТБ начал выдавать "дальневосточную ипотеку" по минимальной ставке 0,1%

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ со 2 сентября 2021 г. снизил ставку по "дальневосточной ипотеке" с 1% до 0,1%. Соответствующее соглашение подписано банком и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), говорится в пресс-релизе ВТБ.

"Со 2 сентября ВТБ начинает выдавать льготную "дальневосточную ипотеку" по минимальной ставке - всего 0,1%. Соглашение об этом в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова банк подписал с Минвостокразвития России в рамках ВЭФ-2021", - отмечается в сообщении.

Ставка по программе с учетом комплексного страхования будет фиксированной вне зависимости от срока кредита. Максимально возможный размер ипотеки - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости, уточнили в банке.

В настоящее время регионами - лидерами по объему заключенных сделок по Дальневосточной ипотеке в ВТБ являются Приморский (8,4 млрд руб.) и Хабаровский (3 млрд руб.) края, Республика Саха (Якутия) (2,8 млрд руб.), Сахалинская (1,2 млрд руб.) и Амурская (1 млрд руб.) области. При этом программой активно пользуются и жители соседних с Дальневосточным федеральным округом субъектов: Алтайского края, Иркутской, Архангельской областей, а также Московского региона. В среднем первоначальный взнос по программе составляет 23%, а кредит оформляется на 19 лет, следует из данных банка.

О программе

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.