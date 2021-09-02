Росреестр внес в кабмин проект госпрограммы по созданию системы пространственных данных

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Проект государственной программы "Национальная система пространственных данных" внесен в правительство России, сообщил в четверг руководитель ведомства Олег Скуфинский на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вчера мы внесли в правительство России проект государственной программы "Национальная система пространственных данных - системообразующий документ, который по духу, по смыслу и трендами соответствует лучшим мировым практикам. Я полагаю, у нас есть все шансы к 2025 году стать лидерами", - сказал Скуфинский.

Ранее Росреестр разместил проект программы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, к 2030 году планируется создать цифровое отечественное геопространственное обеспечение и связать его со всеми муниципальными и региональными информационными системами. Сегодня сведения о земле, природных ресурсах, лесах, недвижимости содержатся в разрозненных государственных информационных ресурсах, что приводит, например, к низкой эффективности использования земель и объектов недвижимости. Создание единой геопространственной платформы позволит решить эту проблему, считают в ведомстве.

Кроме того, к 2030 году планируется увеличить доступность государственных услуг Росреестра в электронном виде до 95%. К этому же времени полнота и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут доведены до 95%.

При принятии проекта программы "Национальная система пространственных данных" документ вступит в силу 1 января 2022 года.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.