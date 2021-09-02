Росреестр создал прототип единого ресурса о земле и недвижимости

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Росреестр представил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прототип единого ресурса о земле и недвижимости для четырех пилотных регионов, участвующих в эксперименте.

"В рамках эксперимента мы уже сформировали для четырех регионов прототип геопортала, консолидированы данные из 21 системы, которая содержит сведения о земле и недвижимости. Эти данные содержат 86 базовых слоев, по сути, это цифровой профиль объекта недвижимости. Кроме того, мы уже тестируем прототипы сервисов, в том числе "Земля для стройки", - сказал глава ведомства Олег Скуфинский на сессии ВЭФ "Цифровой двойник. Будущее пространственных данных".

По его словам, к концу году планируется подвести итоги эксперимента и уже в следующем году масштабировать опыт на другие регионы.

Эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости проходит в Татарстане, Иркутской области, Пермском и Краснодарском краях. Единый информационный ресурс объединит сведения из государственных информационных систем, например, Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоза, Минкультуры, Росреестра, ФНС, Росимущества, Рослесхоза, Роснедр, Росводресурсов, госкорпорации "Роскосмос" и региональных информационных систем. Кроме того, на базе ресурса создаются сервисы "Земля для стройки", "Земля просто", "Анализ состояния и использования земель", которые помогут в онлайн-режиме выбрать подходящий земельный участок, зарегистрировать на него право собственности и проанализировать состояние и использование земель.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.